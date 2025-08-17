قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
الزمالك يدرس عودة شيكو بانزا أمام مودرن سبورت بعد تعافيه من الإصابة
القاهرة الخبارية تسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
مستقبل وطن: مصر ستظل ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني:الأجيال القادمة من شعبنا ستتذكر الموقف المصري الصلب ضد التهجير
ما حكم نزول الحيض أثناء الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب ببرنامج حواء
الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية
حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس
فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة
الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا هجوما بمسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك للطاقة النووية
مجلس الوزراء : الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام

الجنيه
الجنيه
محمود مطاوع

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ،عبر إنفوجراف تحقيق الجنيه أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام، وسط إشادات دولية بمرونة سعر الصرف والتي ساهمت في تحسن مصادر النقد الأجنبي.

 


يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف، والتحسن التدريجي في أداء الجنيه أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في فعالية الإجراءات المتخذة.

الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام

الجنيه 

وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه (سعر بيع) بنسبة 4.9%، ليسجل 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025، مقارنة بـ 50.84 جنيه في 2 يناير 2025.
واستعرضت الإنفوجرافات الإشادات الدولية بأداء الجنيه، حيث أكدت "بلومبرج" أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.

الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام


من جانبه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، تمثلت في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
 

كما لفتت الإنفوجرافات إلى ما أكدته "موديز" بأن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية سيساهمان في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، في حين أوضحت "جولدمان ساكس" أن استقرار الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم في تخفيض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.


وأظهرت الإنفوجرافات زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4%، لتصل إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025"مبدئي"، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من عام 2024.

وفيما يتعلق بتحسن أبرز مصادر النقد الأجنبي، أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6%، لتسجل 15.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5%، لتصل إلى 22.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
 

