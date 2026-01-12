قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
فن وثقافة

أمير المصري يكشف تفاصيل Giant قبل عرضه في القاهرة والعالم العربي

أمير المصري يكشف تفاصيل Giant قبل عرضه بمصر والعالم العربي
أمير المصري يكشف تفاصيل Giant قبل عرضه بمصر والعالم العربي
أوركيد سامي

  أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم giant بالقاهرة ، في إحدى السينمات تمهيدا لطرحه بدور العرض المصرية والعربية ، يوم 14 يناير الجاري، وذلك بحضور بطله أمير المصري.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما ، منهم صدقي صخر ومريم الخشت وكريم قاسم ومحمد الشرنوبي ، والمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، والمنتجة شاهيناز العقاد والمخرج طارق العريان وياسمينا العبد وأحمد داش ومينا النجار والمونتير ماركوس عريان والإعلامي شريف نور الدين، وجهاد حسام الدين، ومريم الخشت، وباسل الزارو، والمخرج رؤوف السيد والمخرج أكرم فريد، المخرج هادي الباجوري والموسيقار محمد ناير، وآخرون بالإضافة إلى والد أمير المصري بطل الفيلم.

وأعرب أمير المصري عن سعادته الكبيرة بعرض الفيلم في السينمات المصرية، في إنتظار آراء الجمهور مع عرض الفيلم يوم 14 يناير الجاري، وشدد على أن هذه التجربة خطوة مهمة في مسيرته الفنية لأن الفيلم يحمل أبعادًا إنسانية ودرامية مميزة، قائلا "لقد كانت مسئولية ضخمة بالنسبة لي ، فنسيم احد أبطالي الذين كنت أتابعهم في مرحلة نشأتي، كنت من أشد المعجبين به، فأنا أحب متابعة الشخصيات العامة التي يمكن أن تتواصل معها على المستوى الثقافي، ورؤية شخص مثله يتحول إلى بطل كانت ملهمة للغاية".

كما أشاد بالمخرج روان أثالي معتبرًا إياه المحرّك الأساسي للمشروع المستقل، مؤكدًا أنه كان "شغوفًا للغاية بموضوع الفيلم، والحقيقة الجميع شارك بكل ما لديه، لأننا لم نملك رفاهية الوقت لتجربة الأشياء أو اختبارها"، بينما قال عن دعم سيلفستر ستالون للفيلم كمشارك في الإنتاج "وجوده دعم كبير، فهو أسطورة أفلام الملاكمة مثل روكي، ورامبو وعدد من الأعمال القتالية المهمة، فهو لا يضع اسمه على أي عمل إلا لو أعجبه وكان مؤمن به، ونحن محظوظين جدًا إنه اختار أن يدعم هذا الفيلم".

تحدث في العرض الخاص بالقاهرة عن أهمية أن يرى الجمهور العربي الفيلم ، مؤكدًا أن العمل يعكس قصة ملهمة تستحق أن تُروى للجمهور المصري والعالمي، وعبّر عن امتنانه لحضور عدد من نجوم الفن وأصدقاء وزملاء الوسط الفني، وأن حضور والده في العرض كان له أثر خاص عليه، وأنه سعيد جدًا بأن هذا العمل يصل للجمهور العربي والعالمي أخيرا.
تحدث عن أن الفيلم يروي قصة ملهمة حقيقية عن الملاكم البريطاني-اليمني نسيم حميد،   الاستعراضية الخاصة ببطله نسيم حميد.

كما أشار المصري إلى أن النجم بيرس بروسنان، الذي يؤدي الدور المحوري لمدرب ناز بريندان إنجل، كان محترفًا بشكل دائم، وسخيًا بشكل لا يُصدق في موقع التصوير، وقال" كان يمنحني بعضًا من أفضل أدائه حتى خارج الكاميرا، بصراحة، كان يدعمني ويرفع من مستوى أدائي".

الفيلم يحكي السيرة الملهمة لبطل الملاكمة البريطاني من أصول يمنية نسيم حميد، والمعروف بلقب الأمير، منذ طفولته المتواضعة في ضاحية شيفيلد حيث كان يعيش فوق متجر صغير، إلى أن أصبح أيقونة عالمية في رياضة الملاكمة وواحدًا من أشهر الرياضيين المسلمين في بريطانيا، وعلاقته بمدربه بريندان إنجل، الذي يديره صالة ملاكمة للشباب في شيفيلد بهدف تحويلهم بعيدًا عن حياة الشوارع إلى الحلبة، والتدريب غير التقليدي الذي تبناه إنجل، وموهبة حميد الفذة التي دفعتهما معًا إلى قمة الملاكمة، مع التركيز على التحديات والصراعات التي تواجه علاقتهما أثناء النجاح.

Giant أو العملاق من إخراج وسيناريو روان أثالي، وبطولة أمير المصري وبيرس بروسنان وغيث وعلي صالح وكونر بورتر وغيرهم وإنتاج سيلفستر ستالوني

أمير المصري اخبار الفن نجوم الفن

