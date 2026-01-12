قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ينافس على الأوسكار.. مواعيد عرض فيلم اللي باقي منك في الوطن العربي

فيلم اللي باقي منك
فيلم اللي باقي منك
محمد نبيل

بعد النجاح الكبير الذي مازال يحققه فيلم "اللي باقي منك" للمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس مع عروضه في العالم، وتواجده في القائمة القصيرة في جوائز الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم الصورة المتحركة "الأوسكار" ضمن فئة أفضل فيلم روائي دولي ممثلاً الأردن. بمشاركة متميزة للنجمين العالميين Javier Bardem و Mark Ruffalo كمنتجين تنفيذيين ، وحصوله على العديد من الجوائز والإشادات، تبدأ عروض الفيلم في الوطن العربي من يوم الأربعاء ١٤ يناير بفلسطين وتونس، و١٥ يناير في الأردن والخليج العربي.

الفيلم شهد عرضه الأول في العالم العربي في الدورة الخامسة من  مهرجان البحر الأحمر السينمائي حيث شارك ضمن المسابقة الرسمية حيث حصد جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم، وثم عرض مباشرة في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

يأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن تعاون بين الفيلم ومؤسسة Visualizing Palestine العالمية، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى جعل الحقائق حول فلسطين أكثر وضوحًا وفهمًا للجمهور من خلال الرسوم التوضيحية والبيانات وتغيير الطريقة التي تُروى بها القصص المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتُستخدم أعمالهم من قبل مجموعات طلابية وأفراد حول العالم، وتُعرض في أكثر من 90 دولة، لهم حضور واسع على وسائل التواصل، وقد وصل محتواهم إلى ملايين الأشخاص.


وقد بدأ التواصل مع المؤسسة منذ شهور للتعاون مع فيلم حيث يتضمن الفيلم سلسلة من المرئات المميزة  لـVisualizing Palestine، منسوجة في عالمه ومستلهمة من القصص الحقيقية لعدد لا يُحصى من العائلات الفلسطينية التي عانت من التهجير القسري والنزوح المستمر منذ عام 1948.



الفيلم يتناول قصة أسرة فلسطينية تمتد عبر ثلاثة أجيال منذ عام 1948 (النكبة) إلى عام 2022، وهو ما يربط أحداثه مباشرة بتاريخ فلسطين الحديث، ويعرض تأثير النكبة والاستعمار والنزوح على العائلة والأجيال المختلفة، وكيف شكلت هذه الأحداث هويتهم وتجاربهم الإنسانية. تم تصوير الفيلم لمدة عام ونصف في مواقع حقيقية بين رام الله،  الأردن،  قبرص و اليونان.

كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان صندانس السينمائي، حيث حظي بإشادة واسعة من النقاد،  و العرض الاوروبي الاول في مهرجان كارلوفي فاري. حصد لاحقًا عددًا من الجوائز في مهرجانات دولية بالولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا. ومن أبرز الجوائز التي نالها: جائزة البوابة الذهبية، و جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي دولي في مهرجان سيدني السينمائي ضمن إجمالي ٨ جوائز جمهور حصل عليها الفيلم حتى الآن، إلى جانب جائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو في مهرجان ماليزيا السينمائي الدولي. 

وتدور أحداث الفيلم حول قصة مراهق فلسطيني ينجرف في احتجاج بالضفة الغربية المحتلة، ويعيش لحظة عنف تهز عائلته. تتوالى أحداث الفيلم بينما تروي والدته الخيوط السياسية والعاطفية التي أدت إلى تلك اللحظة المصيرية. يمتد الفيلم على مدى سبعة عقود، ويتتبع آمال وآلام عائلة مُهجّرة، شاهدًا على ندوب التهجير وإرث البقاء الذي لا يُمحى.
ويشارك بطولته – القامة الفلسطينية، الراحل محمد بكري في آخر أدواره التمثيلية. مع صالح بكري، شيرين دعيبس وآدم بكري، ماريا زريق، و محمد عبد الرحمن.  تصوير كريستوفر عون (كفرناحوم)، أزياء زينة صوفان و موسيقي أمين بوحافة.
 

فيلم اللي باقي منك اللي باقي منك الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

حملات لتنفيذ للموجة 28 لازالة التعديات

المحافظات تتابع اعمال تنفيذ الموجة 28 لازالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة

فتاوى

فتاوى| حكم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام.. هل صلاة الضحى تعوض فريضة الفجر؟.. ومعنى أن النبي صخرة العالمين والكونين

الدكتور أحمد مجاهد

أحمد مجاهد: جائزة نجيب محفوظ وافتتاح وختام رسميان لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد