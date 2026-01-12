ينافس على الأوسكار.. مواعيد عرض فيلم اللي باقي منك في الوطن العربي

بعد النجاح الكبير الذي مازال يحققه فيلم "اللي باقي منك" للمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس مع عروضه في العالم، وتواجده في القائمة القصيرة في جوائز الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم الصورة المتحركة "الأوسكار" ضمن فئة أفضل فيلم روائي دولي ممثلاً الأردن. بمشاركة متميزة للنجمين العالميين Javier Bardem و Mark Ruffalo كمنتجين تنفيذيين ، وحصوله على العديد من الجوائز والإشادات، تبدأ عروض الفيلم في الوطن العربي من يوم الأربعاء ١٤ يناير بفلسطين وتونس، و١٥ يناير في الأردن والخليج العربي.



الفيلم شهد عرضه الأول في العالم العربي في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حيث شارك ضمن المسابقة الرسمية حيث حصد جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم، وثم عرض مباشرة في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



يأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن تعاون بين الفيلم ومؤسسة Visualizing Palestine العالمية، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى جعل الحقائق حول فلسطين أكثر وضوحًا وفهمًا للجمهور من خلال الرسوم التوضيحية والبيانات وتغيير الطريقة التي تُروى بها القصص المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتُستخدم أعمالهم من قبل مجموعات طلابية وأفراد حول العالم، وتُعرض في أكثر من 90 دولة، لهم حضور واسع على وسائل التواصل، وقد وصل محتواهم إلى ملايين الأشخاص.



وقد بدأ التواصل مع المؤسسة منذ شهور للتعاون مع فيلم حيث يتضمن الفيلم سلسلة من المرئات المميزة لـVisualizing Palestine، منسوجة في عالمه ومستلهمة من القصص الحقيقية لعدد لا يُحصى من العائلات الفلسطينية التي عانت من التهجير القسري والنزوح المستمر منذ عام 1948.





الفيلم يتناول قصة أسرة فلسطينية تمتد عبر ثلاثة أجيال منذ عام 1948 (النكبة) إلى عام 2022، وهو ما يربط أحداثه مباشرة بتاريخ فلسطين الحديث، ويعرض تأثير النكبة والاستعمار والنزوح على العائلة والأجيال المختلفة، وكيف شكلت هذه الأحداث هويتهم وتجاربهم الإنسانية. تم تصوير الفيلم لمدة عام ونصف في مواقع حقيقية بين رام الله، الأردن، قبرص و اليونان.



كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان صندانس السينمائي، حيث حظي بإشادة واسعة من النقاد، و العرض الاوروبي الاول في مهرجان كارلوفي فاري. حصد لاحقًا عددًا من الجوائز في مهرجانات دولية بالولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا. ومن أبرز الجوائز التي نالها: جائزة البوابة الذهبية، و جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي دولي في مهرجان سيدني السينمائي ضمن إجمالي ٨ جوائز جمهور حصل عليها الفيلم حتى الآن، إلى جانب جائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو في مهرجان ماليزيا السينمائي الدولي.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة مراهق فلسطيني ينجرف في احتجاج بالضفة الغربية المحتلة، ويعيش لحظة عنف تهز عائلته. تتوالى أحداث الفيلم بينما تروي والدته الخيوط السياسية والعاطفية التي أدت إلى تلك اللحظة المصيرية. يمتد الفيلم على مدى سبعة عقود، ويتتبع آمال وآلام عائلة مُهجّرة، شاهدًا على ندوب التهجير وإرث البقاء الذي لا يُمحى.

ويشارك بطولته – القامة الفلسطينية، الراحل محمد بكري في آخر أدواره التمثيلية. مع صالح بكري، شيرين دعيبس وآدم بكري، ماريا زريق، و محمد عبد الرحمن. تصوير كريستوفر عون (كفرناحوم)، أزياء زينة صوفان و موسيقي أمين بوحافة.

