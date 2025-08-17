قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، أن سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران ستظل مغلقة أمام المراجعين حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن قرار استئناف العمل مرهون بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفي رد رسمي على استفسارات وجهها موقع "دويتشه فيله" بنسخته الفارسية، أوضحت الوزارة أنها "تسعى لاستعادة النشاط الاعتيادي للزوار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها اتخذت خلال الأيام الماضية خطوات مهمة لإعادة تفعيل بعض الخدمات الأساسية داخل السفارة.

وأضاف البيان أن المواطنين الذين سبق وأن تركوا جوازات سفرهم لدى السفارة يمكنهم استلامها بعد تحديد موعد مسبق. إلا أن الوزارة لم تعلن عن أي إجراءات بديلة على غرار ما قامت به دول أوروبية أخرى مثل النمسا، التي أتاحت لمقدمي طلبات التأشيرة مراجعة سفاراتها في مدن مثل إسطنبول أو يريفان.

ويواجه المئات من الإيرانيين، بينهم طلاب وباحثون وطالبو تأشيرات، صعوبات كبيرة جراء استمرار إغلاق السفارة، ما أثار انتقادات واسعة في ظل غياب حلول بديلة لمعالجة الأزمة.

وكانت هيئة الإذاعة الألمانية قد وجهت في وقت سابق ثلاثة استفسارات إلى وزارة الخارجية الألمانية وسفارة برلين في طهران، بشأن مستقبل عمل السفارة وتأثير الإغلاق على المتقدمين للتأشيرة، وتلقت الرد الرسمي بتاريخ 15 أغسطس عبر البريد الإلكتروني.

من جانبها، ذكرت قناة "إيران إنترناشونال" أن السفارة الألمانية أعلنت تعليق خدماتها للجمهور حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، مشيرة إلى أن جميع أقسام السفارة، بما فيها القانونية والقنصلية، مغلقة، كما تم إلغاء كافة المواعيد المجدولة.

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

