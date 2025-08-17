الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، أن سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران ستظل مغلقة أمام المراجعين حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن قرار استئناف العمل مرهون بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفي رد رسمي على استفسارات وجهها موقع "دويتشه فيله" بنسخته الفارسية، أوضحت الوزارة أنها "تسعى لاستعادة النشاط الاعتيادي للزوار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها اتخذت خلال الأيام الماضية خطوات مهمة لإعادة تفعيل بعض الخدمات الأساسية داخل السفارة.

وأضاف البيان أن المواطنين الذين سبق وأن تركوا جوازات سفرهم لدى السفارة يمكنهم استلامها بعد تحديد موعد مسبق. إلا أن الوزارة لم تعلن عن أي إجراءات بديلة على غرار ما قامت به دول أوروبية أخرى مثل النمسا، التي أتاحت لمقدمي طلبات التأشيرة مراجعة سفاراتها في مدن مثل إسطنبول أو يريفان.

ويواجه المئات من الإيرانيين، بينهم طلاب وباحثون وطالبو تأشيرات، صعوبات كبيرة جراء استمرار إغلاق السفارة، ما أثار انتقادات واسعة في ظل غياب حلول بديلة لمعالجة الأزمة.

وكانت هيئة الإذاعة الألمانية قد وجهت في وقت سابق ثلاثة استفسارات إلى وزارة الخارجية الألمانية وسفارة برلين في طهران، بشأن مستقبل عمل السفارة وتأثير الإغلاق على المتقدمين للتأشيرة، وتلقت الرد الرسمي بتاريخ 15 أغسطس عبر البريد الإلكتروني.

من جانبها، ذكرت قناة "إيران إنترناشونال" أن السفارة الألمانية أعلنت تعليق خدماتها للجمهور حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، مشيرة إلى أن جميع أقسام السفارة، بما فيها القانونية والقنصلية، مغلقة، كما تم إلغاء كافة المواعيد المجدولة.