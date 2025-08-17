أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

حرصت الفنانة أصالة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور خلال إحيائها حفلا غنائيا في لبنان.



تألقت أصالة في حفل لبنان بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم باللون الأزرق ن كما تميز تصميم الفستان بحزام عريض للغاية حول الخصر باللون الذهبي.



تعليق ناقد موضة على فستان أصالة



علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين، على فستان أصالة في لبنان قائلا:"اصالة من قبل لبست نفس الفستان بلون الابيض مع الكورسي الذهبي، و رجعت عادت الستايل بهذا اللون و تصدقون هذا الشي مازعجني و لو رجعت عادته ب 30 لون بكل حفلاتها ماراح ازعل."

وتابع: “لأن الستايل ناااار و شرار و كثير كثير لابقلها فخم وغريب وملفت بنفس الوقت، صح الفستان كثير قماش و جسم اصالة مايحمل كل هذا القماش بس لأن القماش ناعم والقصات ناعمة ونازلة مرتبة على جسمها قصة التنورة صح لهذا ماكثير.”

وكتب: " الشعر برفكت مع الفستان و طالعه كانها من اميرات ديزني ، المكياج الوانه هادئة و المجوهرات مناسبين."