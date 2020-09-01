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فن

ظهرت في الخلفية أثناء زيارة ماكرون.. معلومات عن لوحة فيروز التي خطفت الأنظار

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
تساءل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن لوحة ظهرت في الخلفية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمنزل الفنانة الكبيرة فيروز، وخطفت الأنظار بجمالها ودقة تفاصيلها.

وتعود اللوحة إلى الفنانة الكرواتية جوستينا سيسي توماسيو سرسق، والتي تزوّجت حبيب سرسق في القاهرة وانتقلت معه عام 1965 إلى العاصمة بيروت، وقد رسمت هذه اللوحة عام 1980.

وظهرت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بإطلالة جذابة من داخل المنزل برفقة ماكرون أثناء تكريمها من الرئيس الفرنسي، مع التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث وضعت قناعا واقيا.

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وكان ماكرون توجه أمس مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".

ومنح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.

يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

ويزور الرئيس الفرنسي العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد انفجار مرفأ بيروت، لمطالبة السياسيين بتشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء.

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