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لقاحات كورونا ستتوفر تدريجيا.. عوض تاج الدين يكشف سبب ارتفاع الإصابات في بعض الدول.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:26 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ستتوفر تدريجيا فى الفترة المقبلة، ولذلك نطالب الجميع بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض الدول عاد ارتفاع فى أعداد المصابين بفيروس كورونا فيها.

ولفت عوض تاج الدين، إلى أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، فهناك بعض الدول تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات وذلك بعد فتح السياحة الكاملة.

وأشار عوض تاج الدين ، إلى أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات المدروسة، وهناك قرارات خاصة بالمطار.

وأوضح عوض تاج الدين ، أن الجميع مطالب بالالتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
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