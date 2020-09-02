الطيران المدني: لن يدخل أى أحد للمطارات من الخارج دون تحليل pcr

قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ، إن كل الإجراءات التي تتم من الحكومة هدفها الحفاظ علي صحة المواطن، موضحا أنه لم يتم عن عامل واحد بشركات الطيران خلال جائحة كورونا. الاستغناء





وأضاف "منتصر"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن وزارة الطيران تنسق مع عدد من الوزارات لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.





وأكد أنه لن يدخل أى أحد للمطارات من الخارج دون تحليل pcr، لافتا إلى أنه حال اكتشاف أى حالة إيجابية بكورونا سيتم تحويلها لمستشفى العزل، موجها الشكر للقائمين على الحجر الصحي بالمطارات.



