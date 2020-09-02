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توك شو

الطيران المدني: لن يدخل أى أحد للمطارات من الخارج دون تحليل pcr

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الطيار منتصر مناع  نائب وزير الطيران المدني، إن كل الإجراءات التي تتم من الحكومة هدفها الحفاظ علي صحة المواطن، موضحا أنه   لم يتم الاستغناء عن عامل واحد بشركات الطيران خلال جائحة كورونا.

وأضاف "منتصر"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن وزارة الطيران  تنسق مع عدد من الوزارات لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأكد أنه لن يدخل أى أحد للمطارات من الخارج دون تحليل pcr، لافتا إلى أنه حال اكتشاف أى حالة إيجابية بكورونا سيتم تحويلها لمستشفى العزل، موجها الشكر للقائمين على الحجر الصحي بالمطارات.

وأشار إلى الوزارة اتفقت  مع عدد من الدول على سفر فريق طبي على الطائرة لعمل التحاليل اللازمة بشأن كورونا، مؤكدا أن اجراءات كورونا تطبق في جميع المطارات المصرية
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