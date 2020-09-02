وزير الطيران: عودة حركة الطيران بكامل طاقتها في 2026

صدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الجميع بشأن عودة الحياة لطبيعتها في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطيران.





وقال منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك عدة دراسات متفائلة وأخرى متشائمة بشأن عودة حركة الطيران في العالم أجمع بشكل طبيعي، الأولى تتحدث أنه في عام 2023 تعود حركة الطيران بكامل طاقتها وهذه الأقاويل المتفائلة.





وأضاف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن الدراسات المتشائمة تتحدث عن عودة حركة الطيران بكامل طاقتها في 2026، مستدركا انه عودة الطيران بشكل طبيعي قد يكون في 2023.





وأكمل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن مطارات العالم تكبدت خسائر كبيرة جدا بسبب توقف حركة الطيران على خلفية جائحة كورونا المستجد، متابعا أنه هذه الخسائر تقدر بمليارات الدولارات.