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فن

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.


أعلن النجم الأمريكي دواين جونسون الشهير باسم "ذا روك"، إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد.


أعلن الملحن زياد الرحباني - ابن النجمة فيروز - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تدخل والدته لإطلاق سراح الأسير اللبناني لدى فرنسا «جورج عبد الله»، مستغلة زيارة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» لها في لبنان وتكريمه لها.


أعلن الفنان شريف منير اعتزاله السوشيال ميديا الفترة المقبلة بعد تعرضه لهجوم شديد في الفترة الأخيرة بعد التنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه بـ"إنستجرام". 

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