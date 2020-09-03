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فن

بعد زيارة ماكرون.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح الأسير اللبناني لدى فرنسا جورج عبد الله

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:07 ص
فيروز - ماكرون
فيروز - ماكرون
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سعيد فراج
أعلن الملحن زياد الرحباني -ابن النجمة فيروز- عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تدخل والدته لإطلاق سراح الأسير اللبناني لدى فرنسا «جورج عبدالله»، مستهلة زيارة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» لها في لبنان وتكريمه لها. 

وكتب زياد الرحباني -ابن فيروز- في تغريدة له عبر تويتر، «بناء ع طلب الست #فيروز  .. سيتم اطلاق سراح #جورج_عبدالله قريبا»، ليتفاعل الكثير من النشطاء اللبنانيين مع تغريدته. 

يذكر أن جورج إبراهيم عبد الله، هو أسير لبناني لدى فرنسا، عمل مع الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسس تنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وتم اعتقاله في فرنسا عام 1984 بطلب أمريكي. 

كان ذلك بعد أن منح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بـ"جارة القمر" فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية. 

يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998. 
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