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أخبار العالم

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تداولت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأربعاء تعرض طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حادث في مطار بيروت.

وقال التلفزيون الفرنسي الثالث، إن  جناح الطائرة​ الرئاسية الفرنسية التي كانت تقل ماكرون اصطدم  بهنجر في ​مطار بيروت الدولي.

وأضاف أن الطيارين لم يكونا مسؤولين عن الحادث ولم يكن ماكرون في داخل الطائرة من الأساس.

وقال الصحفي ميشيل بولاكو في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الجناح الأيسر للطائرة الرئاسية طراز إيرباص 330 قد تضرر بعد اصطدام الطائرة بهنجر أثناء ركنها يوم الإثنين".

وأوضح التلفزيون أن ماكرون لم يعد إلى فرنسا على متن الطائرة، بل عاد على متن طائرة من طراز "فالكون".
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