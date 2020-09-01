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فن

بعد زيارة ماكرون لـ فيروز .. رسائل حب من نجوم الوطن العربي لجارة القمر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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شروق حمدى
احتفى عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربى بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنجمة فيروز في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت


وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز رسائل الفنانين للنجمة فيروز 


الفنانة أنغام 


علقت الفنانة أنغام على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها، عبر حسابها على "انستجرام" 

ونشرت انغام صورة من الزيارة وعلقت على قائلة : " يا بخته شافها عن قرب ولمسها #فيروز الحلم


الفنانة ياسمين عبد العزيز 


وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها صباح اليوم.

ونشرت ياسمين صورة من الزيارة عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "انستجرام"  وعلقت عليها قائلة : " فيروز الأسطورة ♥️"

الفنانة نانسى عجرم 

علقت الفنانة نانسي عجرم على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت نانسي عجرم صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "تويتر"  وعلقت على قائلة : "‏ضحكة لبنان❤️❤️❤️ ‎#فيروز

الفنانة أروى 

نشرت الفنانة اروى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها.  

وعلقت اروى على الصورة قائلة : "صوره تسعد القلب ، تكريم العظيمه فيروز هو تكريم للبنان وما يحمله من عراقة وذوق وتكريم كبير للفن والثقافة العربية". 

الفنانة مايا دياب 

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت مايا دياب صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "انستجرام"  وعلقت على الصور قائلة : "كل أوسمة الشرف بالعالم ما بتكفيكي! يلي صار شرف كتير كبير لكل إنسان وطني ووسام الشرف هو رمز لتقديرك❤️ منحبك سيدة البلاد.."


الفنانة رشا مهدى 

نشرت الفنانة رشا مهدي مجموعة من الصور لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للفنانة اللبنانية القديرة فيروز دعما للشعب اللبناني بعد إنفجار بيروت. 

وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏‏ياللي بتسأل عن قيمة الفن .. رئيس دولة عظمى في حضرة فيروز ! اسم الرئيس مش مهم .. كان في رئيس قبله وهيكون في بعده ..بس فيروز الأغنية العربية واحده لا قبلها ولا بعدها"

الفنانة نجوى كرم 

علقت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسيدة فيروز وتكريمها بوسام جوقة الشرف الفرنسي. 

ونشرت نجوى كرم صورة لفيروز وعلقت عليها قائلة: "‏السيدة ‎#فيروز هي الحقيقة اللي خبّرت عن حضارة ‎#لبنان وصورتو الحقيقية حتى صارت مساحتو وسع الدّني"

الفنانة سلاف فواخرجى

علقت الفنان السورية سلاف فواخرجي على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها امس

ونشرت سلاف فواخرجي صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "انستجرام"  وعلقت على قائلة : "فيروز .... أن نراكِ ونرى ضحكتك البهية ...هو تكريم لنا نحن ، وسعادة ننتظرها ولو كل سنة مرة ...فيروز ... وجودك كرم من الله ، وصوتك نعمة وحضورك وطن ..."

الفنانة ديانا حداد 

علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت ديانا حداد صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "تويتر"  وعلقت قائلة : "‏العظيمة ‎#فيروز حققت كتير ما قدروا يحققوه في ‎#لبنان من سلام وحب وكانت الصورة المشرقة المشرفة لها لوطن العظيم .. دمتي لنا ولكل الوطن العربي يا ‎#أرزة_لبنان "

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