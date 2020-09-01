للمرة الثانية في لبنان.. من بيت فيروز الرئيس الفرنسي يطلق جولته.. ماكرون يتعهد بـ 7 ملايين يورو إضافية.. ويمنح نظام عون فرصة أخيرة

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في زيارته الثانية الى لبنان، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مساعيه "المحفوفة بالمخاطر" من أجل التغيير السياسي في لبنان الثلاثاء ، في الوقت الذي يحتفل فيه البلد المنكوب بالأزمة بالذكرى المئوية لتأسيسه بينما يتأرجح على حافة الهاوية.





وضع ماكرون هدفًا طموحًا لزيارته الثانية للبلد المنكوبة بالأزمة منذ الانفجار الدامي الذي دمر بيروت في 4 أغسطس: الضغط من أجل التغيير دون أن يُنظر إليه على أنه متدخل.









وبدأ رحلته يوم الاثنين، ليس بزيارة القادة السياسيين ، بل بقضاء أكثر من ساعة مع أسطورة الغناء فيروز ، البالغة من العمر 85 عامًا ، وهي شخصية موحدة نادرة في لبنان.





استعد ماكرون لإحياء المزيد من الرموز يوم الثلاثاء بمناسبة مرور 100 عام على إعلان سلطات الانتداب الفرنسي إنشاء لبنان الكبير.









وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام زيارته إلى لبنان، بغرس شجرة أرز في محمية "أرز جاج"؛ احتفالا بمئوية لبنان الكبير.

🇱🇧🇫🇷 Emmanuel #Macron au journal Politico: "Les trois prochains mois sont essentiels pour un changement réel au #Liban. Si cela n'arrive pas, je changerai de cap et nous bloquerons le plan de sauvetage financier, et imposerons des sanctions à la classe dirigeante".#Lebanon https://t.co/WNJQnzsTEJ — Nashira News (@NashiraNews) September 1, 2020

الاحتفالية التي شهدها الرئيس الفرنسي، افتتحت بعرض سرب جوي فرنسي قوامه عشر طائرات نفاثة، يرافقه سرب من طائرات "سوبر توكانو" تابعة لسلاح الجو اللبناني، حلقت فوق منطقة "جاج ـــ جبيل" في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان



