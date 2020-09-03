روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف

أعلنت السلطات الروسية استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف، بعد توقفها لأشهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وأعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء إن روسيا سجلت 4952 حالة إصابة بكوفيد -19 في غضون 24 ساعة، ما يرفع المجموع التراكمي إلى مليون وخمسة آلاف حالة.





وسجل المسؤولون 115 حالة وفاة في هذه الفترة، ليرتفع الإجمالي إلى 17،414، و5،464 حالة تعافي، ما يرفع المجموع إلى 821169.





فيما لم يتم تسجيل حالة واحدة في منطقة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي في الشرق الأقصى خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأبلغت موسكو عن 625 حالة، وسان بطرسبرج 189 ، ومنطقة موسكو 158.