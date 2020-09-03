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فن

بالأصفر المبهج.. دنيا سمير غانم تشارك جمهوها عطلتها الصيفية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:08 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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ميرنا محمود
شاركت النجمة دنيا سمير غانم صورًة جديدة أثناء عطلتها الصيفية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت دنيا سمير غانم بأطلالة مبهجة بالأصفر من أمام الشاطئ.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
قمر، تجنني، بنحبك يا دنيا

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آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".

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Captured by Mayous @mayssamaghrebi 😁

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