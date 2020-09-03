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ديني

رمضان عبد المعز: النبي تعامل مع الإساءة له بمنطق وأعرض عن الجاهلين.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الأحداث على غرار تمزيق المصحف والإساءة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حدثت في العهد النبوي.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية  "dmc"، اليوم الخميس: "في مرة كان النبي جالسًا مع السيدة عائشة رضي الله عنها، ومر عليه أحد الأشخاص وقال له السام عليك يا محمد، وكان يقصد بالسام الموت والهلاك، فانتفضت عائشة غيرة على النبي باعتباره رسول الله وباعتبارها زوجته، فردت عليهم التحية بقولها عليكم الموت والهلاك".

وتابع، أن النبي رد عليها قائلًا: "مهلًا يا عائشة.. وعليكم"، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل مع هذا النوع من الأحداث من منطق "وأعرض عن الجاهلين"، ومن ثم فإن من يريد الانتصار للإسلام فإنه يجب أن ينتصر له من خلال السلوك والأخلاق.

واستشهد عبد المعز، بقول الإمام الغزالي إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره المتدينون، بغضوا الله إلى خلقه بسوء أقوالهم وسوء أفعالهم، وأن الله قال للنبي محمد "إنا كفيناك المستهزئين".
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