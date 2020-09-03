سفير كازاخستان يودع العنانى.. ويؤكد: المقاصد السياحية في مصر آمنة





استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عصر اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.





وخلال اللقاء وجه السفير أرمان إيساغالييف الشكر للوزير عن التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي، مشيدا بجهود الوزارة عما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع مما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. و سوف يصل خلال الأيام القليلة القادمة أول فوج سياحي من كازاخستان إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.





كما وجه سفير كازاخستان الشكر للوزير على جميع الفعاليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها .





وأكد السفير أرمان إيساغالييف على ان جميع المقاصد السياحية في مصر آمنه وجاهزة لاستقبال السائحين حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمه تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع باجازته .





وقد رحب الدكتور خالد العناني بالسفير مشيرا إلى التعاون المثمر بين البلدين والذي أثمر عنه تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، بالاضافة إلى افتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والهامة بين البلدين.

كما وجه اليه الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية



