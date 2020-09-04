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محافظات

ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:47 م
مسجد الحق المبين
مسجد الحق المبين
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ايمن محمد


يعتبر مسجد الحق المبين  بطور سيناء الذي يفتتحه  الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الاوقاف اليوم الجمعة الثانية بعد عودة صلاة الجمعة  برفقته خالد فودة  محافظ جنوب سيناء والدكتور اسامة العبد  رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب   من المساجد التي اسست علي التقوي منذ وضع اللبنة الاولي له  حيث إنه كان قائم علي التبرعات   من اهالي طور سيناء  حتي  اكتمل البناء  بدون مآذن   او تشطيبات  نهائية  وكان المسجد يقدم خدمات خيرية  لاهل طور سيناء مثل تحفيظ  القران الكريم للاطفال والنساء  والكبار   وتوزيع المساعدات علي الاسر الفقيرة 
   الي إن وقع عليه الاختيار  ليكون المسجد الجامع الذي تقام به المناسبات الدينيه بجنوب سيناء    فتم استكمال بناءه  بمئذنتين  ارتفاعهما ٥٠ متر  بالإضافة  لزراعة حديقة المسجد بلاند سكيب  وفرش المسجد بالسجاد  وتعليق النجف  والانارات في كل انحاء المسجد 
  ويقع مسجد الحق المبين بطور سيناء في شارع المنشية بوسط العاصمة  واصبح مزار ديني  لسكان طور سيناء 
 وسوف تنقل منه اليوم  صلاة الجمعة  علي الهواء مباشرة  ويلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
 وبحضور الدكتور اسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب 
 وسوف يتم افتتاح  ٦ مساجد اخري بمدن جنوب سيناء 
 من بينها مسجد خالد بن الوليد بطور سيناء والشيخ عودة 
 وكانت اهتمت محافظة  جنوب سيناء ووزارة الاوقاف  بإنشاء مساجد  ذات طراز معماري  فريد يتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية مثل  مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد  الرحمة بطور سيناء والتجلي بسانت كاترين 
 اقرا ايضا : 

ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟
ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟
ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟
ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟
ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟
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