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شلالات مياه تغمرها لأول مرة منذ سنوات.. سيول صيفية تضرب سانت كاترين.. والبدو: سيل الصيف جارف وغدار لكنه كرم من الله ويحافظ على الحياة البرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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ايمن محمد
  • رئيس مدينة سانت كاترين: 
  • سيل  الصيف غدار ولا يمكن توقع وقت ومكان حدوث
  • السيل ملأ جميع السدود والبحيرات بالمياه وسار فى مجراه الطبيعى  
  • مدير محمية سانت كاترين: الامطار والسيول الصيفية تنعش الحياة البرية 


لأول مرة منذ سنوات طويلة تتعرض مدينة سانت كاترين لسيول صيفية عارمة منذ سنوات طويلة سقطت على وادي الأربعين مرورا بمنطقة الرصيص والوادي المقدس بوسط المدينة حتى منطقة الاسباعية في مجراها الطبيعي.


 وعلق بدو سانت كاترين على سقوط السيول بأنها خير والآبار والزراعة في حاجة لها، وقال الشيخ أحمد أبو راشد، أحد مشايخ قبيلة الجبالية: "السيول الصيفية كرم من الله".
 

 وأكد محمد عيد، مساعد رئيس مدينة سانت كاترين، أن سيل الصيف غدار ولا يمكن توقع وقت ومكان حدوثه، ويسقط بشكل جارف ومستمر   لأنه يسقط مياها وليس ثلوجا مثل الشتاء، مشيرا إلى أن منطقة الأربعين التي سقط بها السيل منطقة آبار وسدود.


 وقال عيد إن السيول أحدثت شلالات مياه في منطقة وادي الأربعين.
 

  وقد عمت الفرحة بدو سانت كاترين بسقوط السيول الصيفية وخرج السكان في الشوارع يحتفلون بالخير القادم للمدينة.


وقال المهندس أشرف النمر، المسئول بالموارد المائية والمياه الجوفية، إن جميع السدود والبحيرات ملأت بالمياه بمنطقة الأربعين، مشيرا إلى أن السدود والبحيرات التي نفذتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ملئت بالكامل وقللت حجم اندفاع المياه.


من جانبه، قال إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إن الأمطار والسيول الصيفية لها فوائد عديدة على الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية والكائنات الحية  وتنعش الحياة البرية، مشيرا إلى أن الأمطار والسيول سقطت من سحابة بيضاء مرت على منطقة الأربعين وجبل كاترين والجبل الأحمر.


من جانبه، أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن السيل سار في مجراه الطبيعي ولم يخلف أي خسائر، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لرفع المخلفات من رمال وصخور على الطرق.


وقال العناني إن السيل جاء بشكل مفاجئ ولم يكن متوقعا من الأرصاد الجوية.



شلالات مياه تغمرها لأول مرة منذ سنوات.. سيول صيفية تضرب سانت كاترين.. والبدو: سيل الصيف جارف وغدار لكنه كرم من الله ويحافظ على الحياة البرية
شلالات مياه تغمرها لأول مرة منذ سنوات.. سيول صيفية تضرب سانت كاترين.. والبدو: سيل الصيف جارف وغدار لكنه كرم من الله ويحافظ على الحياة البرية
شلالات مياه تغمرها لأول مرة منذ سنوات.. سيول صيفية تضرب سانت كاترين.. والبدو: سيل الصيف جارف وغدار لكنه كرم من الله ويحافظ على الحياة البرية
شلالات مياه تغمرها لأول مرة منذ سنوات.. سيول صيفية تضرب سانت كاترين.. والبدو: سيل الصيف جارف وغدار لكنه كرم من الله ويحافظ على الحياة البرية
شلالات مياه تغمرها لأول مرة منذ سنوات.. سيول صيفية تضرب سانت كاترين.. والبدو: سيل الصيف جارف وغدار لكنه كرم من الله ويحافظ على الحياة البرية
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