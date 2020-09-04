جابر طايع: افتتاح 314 مسجدا بالمحافظات اليوم

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن المساجد فى مصر تتميز بتصميمات مختلفة، وتبنى على مساحات كبيرة، مؤكدا أن الدولة مهتمة ببناء المساجد فى المحافظات.





وأضاف طايع،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن المساجد في مصر منذ قديم الزمان وهى تتميز بـ التصميمات المختلفة والمميزة.





وأوضح أن مصر دولة بنائه، وتقوم ببناء المساجد فى جميع المحافظات، وأن المساجد تبنى وما ينشر على مواقع السوشيال ميديا من هجوم غير صحيح.





ولفت إلى أنه بعد عام 2014 تم بناء 1200 مسجد، بجميع محافظات مصر، فعجلة البناء لم تتوقف،لافتا إلى أنه يتم اليوم دخول 314 مسجدا الخدمة وسيتم فتحها اليوم، مشيرًا إلى أن تلك المساجد منها جديد ومنها كانت يرمم و يجهز.





وتابع: مصر كل عام تقوم بافتتاح مساجد كثيرة، وكل عام هناك 1000 يتم افتتاحه.



