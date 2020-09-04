داليا أشرف: افتتاح 1200 مسجد خلال 6 سنوات بتكلفة 6 مليارات جنيه

قالت الإعلامية داليا أشرف، إن الدولة المصرية تقول بإنشاء وترميم المساجد بشكل مستمر، موضحًا أن اليوم سيتم افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية.
وأضافت داليا أشرف، خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن المساجد مجهزة بتصميمات حديثة، موضحة أن الدولة قامت بإنفاق المليارات لإنشاء المساجد.
وتابعت داليا أن حجم المساجد التى تم بناؤها فى عهد الرئيس السيسي يعتبر الأكبر على مستوى الرؤساء و الملوك التى حكمت مصر، الدولة قامت ببناء 1200 مسجد منذ 2014 حتى اليوم، وبتكلفة وصلت لـ 6 مليارات جنيه.
وقامت داليا بعمل تقرير فيديو مع مراسلي القناة من أمام المساجد، وتحدث كل مراسل عن المسجد الذى يقف أمامه وموعد بنائه ومساحته.