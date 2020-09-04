داليا أشرف: افتتاح 1200 مسجد خلال 6 سنوات بتكلفة 6 مليارات جنيه





وأضافت داليا أشرف، خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن المساجد مجهزة بتصميمات حديثة، موضحة أن الدولة قامت بإنفاق المليارات لإنشاء المساجد.





وتابعت داليا أن حجم المساجد التى تم بناؤها فى عهد الرئيس السيسي يعتبر الأكبر على مستوى الرؤساء و الملوك التى حكمت مصر، الدولة قامت ببناء 1200 مسجد منذ 2014 حتى اليوم، وبتكلفة وصلت لـ 6 مليارات جنيه.









وقامت داليا بعمل تقرير فيديو مع مراسلي القناة من أمام المساجد، وتحدث كل مراسل عن المسجد الذى يقف أمامه وموعد بنائه ومساحته.













قالت الإعلامية داليا أشرف، إن الدولة المصرية تقول بإنشاء وترميم المساجد بشكل مستمر، موضحًا أن اليوم سيتم افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية.