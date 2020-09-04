وزير الأوقاف: رسالة المسجد تكمن في بناء الإنسان روحيا ودينيا.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف إن رسالة بناء المساجد هي بناء الإنسان المسلم دينيا وروحيا وثقافيا، مشيرا إلي إنه لابد اتباع الإجراءات القانونية من تراخيص حتي تبني المساجد .





جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المساجد بجنوب سيناء والقاء خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بطور سيناء.





وافتتح وزير الأوقاف مسجدي الفرقان بمنطقة الزهراء وخالد بن الوليد بمنطقة ابني بيتك والشروق ، برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور اسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وفضيلة الشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة الاوقاف .





وكلفت اوقاف جنوب مدير إدارات نويبع وابورديس وفيران بافتتاح مساجد السلام وعلي بن ابي طالب وإقامة شعائر صلاة الجمعة بالتزامن مع افتتاح وزير الاوقاف.





وتم تطبيق الإجراءات الاحترازيه بكل دقة والالتزام بارتداء الكمامات الواقية والدخول بالسجادة الشخصية لكل المصلين .

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