فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها

يصادف اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة منة فضالي والتي أتمت عامها الـ 37، وهي تتمتع بجمال هادئ، وحضور لافت عند الجمهور.







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بمكياج جذاب.. منة فضالي تبهر متابعيها على انستجرام





وتعتمد منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الرسمية.





اما من الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ.





لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة منة فضالي التى أبرزت أنوثتها.