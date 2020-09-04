AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يصادف اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة منة فضالي والتي أتمت عامها الـ 37، وهي تتمتع بجمال هادئ، وحضور لافت عند الجمهور.


اقرأ إيضا...

بمكياج جذاب.. منة فضالي تبهر متابعيها على انستجرام


وتعتمد  منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الرسمية.

اما من الناحية الجمالية تعتمد على إبراز  ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ.


لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة منة فضالي التى أبرزت أنوثتها.

فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها
Advertisements

ترشيحاتنا

علاج بالحضن.. زوجة الطبيب المتهم بالتحرش: جوزي مظلوم.. وكل ذنبه إنه ناجح

الأهلي ووادي دجلة .. 30 دقيقة تعادل سلبي وتألق من الشناوي والحكم يرفض اللجوء للفار

الإخوان الإرهابية تدعو المكاتب الإدارية لاحتواء الشباب عقب رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما

مكشوف البطن.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بصورة من عطلتها الصيفية

في سابقة نادرة .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور