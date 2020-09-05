كبرت سنة.. منة فضالى تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو

وعلقت منة فضالى قائلة: "اكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت وأهلي وهدية جميلة وعزيزة على قلبي وورد أبيض صافي وكبرت سنة بس السنة دي مختلفة قفلت كل حاجة قديمة في حياتي".











