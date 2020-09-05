محافظ جنوب سيناء يكلف بدراسة إدخال الكهرباء لوادي السعال بسانت كاترين

كلف اللواء

محافظ جنوب سيناء بإعداد الدراسة اللازمة للانتهاء من اعمال توصيل الكهرباء لبعض المناطق بوادي سعال وسانت كاترين واستعراض الموقف الحالي لمحطات المياة بوادي فيران وسانت كاترين.