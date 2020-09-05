محافظ جنوب سيناء يكلف بدراسة إدخال الكهرباء لوادي السعال بسانت كاترين

كلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإعداد الدراسة اللازمة للانتهاء من اعمال توصيل الكهرباء لبعض المناطق بوادي سعال وسانت كاترين واستعراض الموقف الحالي لمحطات المياة بوادي فيران وسانت كاترين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء فى حضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى ، السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وعدد من مديري الادارات والمديريات المعنية لمناقشة مشروعات الإسكان موقف بعض المشروعات الخدمية.
تم استعراض موقف محطة تحلية المياة بمنطقة نبق بشرم الشيخ والاسكان الاجتماعي والاراضي المرفقة بالرويسات.
ووجه المحافظ بضرورة الاعداد لعرض مرئي يتضمن اهم الانجازات والمشكلات والمقترحات وموقف العشوائيات ليتم عرضة علي وزير الاسكان.
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