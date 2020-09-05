بدون فوار وأدوية.. وصفة لهضم الطعام في أسرع وقت

امضغ قطعة من الزنجبيل الطازج مع بعض الملح الصخري وعصير الليمون قبل أي وجبة للحصول على المزيد من عصارة الجهاز الهضمي.

ويستخدم الزنجبيل للتحكم في الغثيان والقيء بسبب خصائصه الشهية للجهاز الهضمي وتعزيز الطعم. وبسبب هذه الخصائص ، يتم إعطاء الزنجبيل أثناء غثيان الصباح الذي يعاني منه أثناء الحمل.





من المعروف أن الملح الصخري يساعد في تحسين التمثيل الغذائي أو التفاعل الكيميائي في الجسم الذي يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا مع تجديد إلكتروليتات الجسم والحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني ، مما يساعد في النهاية على تحسين أداء الجسم.





كما أن ضعف الهضم على مستوى الأنسجة ينتج عنه بقايا سامة زائدة أو فضلات تسبب تراكم الكوليسترول السيئ وتؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية. الزنجبيل ، الذي له خصائص مضادة للتشنج (يساعد على تنعيم حركة العضلات) ، يحسن من حرائق الجهاز الهضمي ويقلل من النفايات الزائدة بينما يزيل انسداد الأوعية الدموية على مدى فترة من الزمن.



