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أخبار العالم

طيران الإمارات تفاجئ موظفيها.. رواتب كاملة من أول أكتوبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
طيران الامارات
طيران الامارات
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محمد علي
في خطوة استباقية وتحفيزية لطواقم العمل بها، أعلنت شركة  "طيران الإمارات" أنها ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من شهر أكتوبر المقبل، وفق ما ذكرت صحف الإمارات.

وسبق خلال الأشهر الماضية، أن خفضت الشركة مؤقتا رواتب أساسية لغالبية العاملين فيها.

وتراوحت التخفيضات بين 25%- 50% في شهر مارس الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مع استمرار دفع جميع البدلات للعاملين خلال هذه الفترة، واستثنت الشركة من تخفيض الرواتب الأساسية العاملون في الدرجات الدنيا.

ومع تخفيف القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، في بعض البلدان، أعادت "طيران الإمارات" واستأنفت إطلاق رحلاتها إلى وجهات عالمية، ليرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة الناقلة العالمية إلى 84 وجهة في سبتمبر الجاري.

ورغم استمرار جائحة كورونا إلا أن أكثر الدول قامت بفتح اقتصاداتها، وعودة العمل بشكل كبير، إلا أن المخاوف المحيطة بالعالم لازالت مستمرة في ظل وجود أنباء عن موجة ثانية للوباء في الخريف المقبل.
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