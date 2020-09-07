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فن

دنيا سمير غانم تقضي إجازة الصيف مع أصدقائها في الساحل الشمالي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
دنيا سمير غانم واصدقائها
دنيا سمير غانم واصدقائها
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محمد بدران

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.


وظهرت دنيا سمير غانم بصحبة عدد من أصدقائها خلال الإجازة الصيفية ترتدي فستان أنيق وجذاب باللون الاصفر، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تكشف عن رشاقتها وجمالها.


كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 


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