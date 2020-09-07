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مرأة

لا تخطر على بالك.. 14 سببا وراء كثرة التبول

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني الكثير من كثرة التبول او الالحاح البولي وهذه المشكلة تعددت اسبابها ولذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية ما سبب الإلحاح البولي او مايعرف ب(كثرة التبول ) ⁦وهي:
 شرب الكثير من الماء وتناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة  كبيرة من الماء
 التهابات الجهاز البولي
الداء السكري أو السكري الكاذب
تناول الأدوية المدرة للبول
حصوات الكلى
الحمل 
بعض الأمراض العصبية التي  تؤثر سلبًا على العصب المسؤول عن التحكم بالمثانة
التهابات المهبل عند المرأة
شرب الكثير من الكافيين
ضعف عضلات منطقة الحوض
تضخم غدة البروستاتا عند الرجال
انقطاع الطمث عند المرأة
الإمساك المزمن
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