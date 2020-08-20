كثرة التبول والجوع.. علامات مبكرة لمرض السكر

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الأعراض الأولى خفية لمرض السكرى خفيه وقد يتجاهلها الكثيرين إليك علامات مبكرة لمرض السكرى يقدمها موقع برايت سايد



الأعراض الأولى خفية لمرض السكرى خفيه وقد يتجاهلها الكثيرين إليك علامات مبكرة لمرض السكرى يقدمها موقع برايت سايد

1.كثرة التبول ..





2. زيادة الجوع ..





3. التعب ..





4. عدم وضوح الرؤية .. تبدأ الأمور في الظهور بشكل ضبابي أو غامض.





5. فقدان الوزن غير المبرر .. فيبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة

6. بقع داكنة من الجلد .. على الرقبة، وفي الإبطين، في الفخذ، وداخل المرفقين، وخلف الركبتين، وعلى مفاصل الأصابع.





بعيدا عن الأعراض السابقة هناك مجموعة خرافات عن مرض السكرى وحقائقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





- الأسطورة 1: مرضى السكري لا يمكنهم تناول السكر هذا بالتأكيد لا يعني أنك تتوقف عن تناولها، أنت تحتاج إلى نظام غذائي متوازن في نهاية اليوم، والكربوهيدرات هي جزء من هذا النظام الغذائي المتوازن.

الأسطورة 2: مرض السكري من النوع 2 صعب السيطرة عليه .. خطأ فيمكن لنمط الحياة الصحي أن يساعد على ضبط السكر لديك

الأسطورة 3: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فستصاب بمرض السكري بالفعل تزيد مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري.