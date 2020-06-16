في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل

يلتزم الكثير من الأشخاص في المنزل للوقاية من الفيروس التاجي كورونا، ولكن يوجد بعض الحالات تستدعي للفحص باستمرار، ومن أبرزهم مرضى السكر، ولكن لا يشكل الأمر خطورة، فيمكن شراء جهاز قياس السكر في المنزل واستخدامه بسهولة.
كيفية استخدام جهاز قياس السكر في المنزل :
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1- غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.
2- تجفيف اليدين جيدا.
3- قم بتحضير جهاز إبر نظيف عن طريق إدخال إبرة نظيفة.
4- قم بإزالة شريط اختبار واحد من الزجاجة أو علبة الشرائط.
5- تأكد من إغلاق الزجاجة أو الصندوق تمامًا لتجنب تلويث الشرائط الأخرى بالأتربة الرطوبة.
6- تقوم جميع العدادات الحديثة بإدخال الشريط في العداد قبل جمع الدم ، حتى تتمكن من إضافة عينة الدم إلى الشريط عندما تكون في العداد.
7- ألصق جانب أناملك باستخدام الإبر، تسمح بعض أجهزة سكر الدم بإجراء الاختبارات من مواقع مختلفة على جسمك، مثل ذراعك.
8- اقرأ دليل جهازك للتأكد من سحب الدم من المكان الصحيح.
9- امسح أول قطرة دم، ثم اجمع قطرة دم على شريط الاختبار، وتأكد من أن لديك كمية كافية للقراءة.
10- احرص على السماح للدم فقط، وليس بشرتك، بلمس الشريط.
11- أوقف النزيف عن طريق إمساك كرة قطنية نظيفة أو قطعة من الشاش على المنطقة التي استخدمت فيها الإبر.
12- اضغطي حتى يتوقف النزيف.