في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل

يلتزم الكثير من الأشخاص في المنزل للوقاية من الفيروس التاجي كورونا ، ولكن يوجد بعض الحالات تستدعي للفحص باستمرار، ومن أبرزهم مرضى السكر ، ولكن لا يشكل الأمر خطورة، فيمكن شراء جهاز قياس السكر في المنزل واستخدامه بسهولة.





كيفية استخدام جهاز قياس السكر في المنزل :





اقرأ ايضًا:





1- غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.

2- تجفيف اليدين جيدا.

3- قم بتحضير جهاز إبر نظيف عن طريق إدخال إبرة نظيفة.

4- قم بإزالة شريط اختبار واحد من الزجاجة أو علبة الشرائط.

5- تأكد من إغلاق الزجاجة أو الصندوق تمامًا لتجنب تلويث الشرائط الأخرى بالأتربة الرطوبة.

6- تقوم جميع العدادات الحديثة بإدخال الشريط في العداد قبل جمع الدم ، حتى تتمكن من إضافة عينة الدم إلى الشريط عندما تكون في العداد.

7- ألصق جانب أناملك باستخدام الإبر، تسمح بعض أجهزة سكر الدم بإجراء الاختبارات من مواقع مختلفة على جسمك، مثل ذراعك.

8- اقرأ دليل جهازك للتأكد من سحب الدم من المكان الصحيح.

9- امسح أول قطرة دم، ثم اجمع قطرة دم على شريط الاختبار، وتأكد من أن لديك كمية كافية للقراءة.

10- احرص على السماح للدم فقط، وليس بشرتك، بلمس الشريط.

11- أوقف النزيف عن طريق إمساك كرة قطنية نظيفة أو قطعة من الشاش على المنطقة التي استخدمت فيها الإبر.

12- اضغطي حتى يتوقف النزيف.



