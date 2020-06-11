AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ما فوق الـ 60 سنة .. أستاذ السكري بهارفارد: فيروس كورونا أشد خطورة على مرضى السكر

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:43 م
مرضى السكري
مرضى السكري
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إن مريض السكر المنتظم أخذه للأمراض مثله مثل اي شخص عادي، لا يوجد اختلاف إلا في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا لأن الأمر هنا يختلف بسبب المضاعفات التي يتعرض لها مرضى السكر وكبار السن.

وأضاف "أسامة حمدي" خلال مداخلة مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" أن فيروس كورونا أشد خطورة على مرضى السكر فوق سن الـ 60 و تقلق بشأنهم ونخاف عليهم لان مناعة الانسان تكون أقل اقل في تقدم العمر خاصة يكون مريض سكري.

وأوضح مدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، أن محموعة مرضى السكر التي يتم لهم زراعة الكلى هم أهم المرضى الذين يحرض عليهم أكثر، موضحا أن مرضى السكري أصحاب السكر العالي الذين يحتاجون الأنسولين يعتبر خطواتهم عالية.

وأشار إلى أن مرضى السكري الذين يعانون من قصور من الشريان التاجي بالقلب يعتبرون في مرحلة عالية من الخطورة وكذلك المرضى اصحاب السكر غير المنتظم، لذلك ينصخ لمرضى السكر انهم ينتظمون في التحاليل والحفاظ على معدل السكر في الدم بين 70 إلى 80 يوميا وعدم توقف الدواء لاي سبب من الاسباب.

ونوه إلى أنه وجد بعض الادوية مع زيادة المضاعفات مصابي فيروس كورونا يجب تعديل للأدوية، مشددا على ضرورة الاتباع الوسائل الصحية لمريض السكر ويكون حريص والبقاء في المنزل لان تعرضه للمرض يشكل خطورة كبيرة وممارسة الرياضة وتناول الخضراوات والفاكهة والفيتامينات لرفع المناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد زيادة إصابة الرجال بالفيروس.. مرضى السمنة أكثر عرضة لـ كورونا

هل يفطر مريض السكر في رمضان في ظل تهديدات كورونا.. شاهد

نصائح لـ مريض ضغط الدم للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا

لمريض السكر.. اتبع هذه النصائح لصيام آمن وفى هذه الحالة تفطر فورا

أفضل طريقة للعزل المنزلي لـ حالات الاشتباه أو الإصابة بكورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

منها حبس البول.. احذر 5 عادات تدمر الكلى

النتائج مبشرة..الطبيب المصرى المشارك فى لقاح إكسفورد: يحمي من كورونا بنسبة 80%

بعد إصابته بفيروس كورونا.. مدرب حراس الزمالك يكشف عن حالته الصحية

أمطار ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد: تقلبات جوية في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

بيع سيارة رشدي أباظة بـ 160 ألف جنيه فقط.. جذابة مثله| صور

في طريقها إلى ليبيا.. طائرة يونانية وأخرى إيطالية تقطعان الطريق على طائرات تركية

AdvertisementS

قارب عدد الـ40 ألفا.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

النتيجة خلال ساعات.. رجاء الجداوي تجري المسحة الثانية لفيروس كورونا

الحكومة تسمح بعودة السياحة في ثلاث محافظات مع بداية يوليو.. تعرف عليها

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

تشغيل المساجد وعودة الطيران والسياحة.. 3 محافظات مصرية تقترب من الافتتاح تعرف عليها

تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بـ توب مكشوف.. صبا مبارك تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

بـ فستان محتشم.. هبة مجدى بإطلالة تبرز أنوثتها والجمهور: ارحمينا