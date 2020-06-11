ما فوق الـ 60 سنة .. أستاذ السكري بهارفارد: فيروس كورونا أشد خطورة على مرضى السكر

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إن مريض السكر المنتظم أخذه للأمراض مثله مثل اي شخص عادي، لا يوجد اختلاف إلا في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا لأن الأمر هنا يختلف بسبب المضاعفات التي يتعرض لها مرضى السكر وكبار السن.





وأضاف "أسامة حمدي" خلال مداخلة مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" أن فيروس كورونا أشد خطورة على مرضى السكر فوق سن الـ 60 و تقلق بشأنهم ونخاف عليهم لان مناعة الانسان تكون أقل اقل في تقدم العمر خاصة يكون مريض سكري.





وأوضح مدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، أن محموعة مرضى السكر التي يتم لهم زراعة الكلى هم أهم المرضى الذين يحرض عليهم أكثر، موضحا أن مرضى السكري أصحاب السكر العالي الذين يحتاجون الأنسولين يعتبر خطواتهم عالية.





وأشار إلى أن مرضى السكري الذين يعانون من قصور من الشريان التاجي بالقلب يعتبرون في مرحلة عالية من الخطورة وكذلك المرضى اصحاب السكر غير المنتظم، لذلك ينصخ لمرضى السكر انهم ينتظمون في التحاليل والحفاظ على معدل السكر في الدم بين 70 إلى 80 يوميا وعدم توقف الدواء لاي سبب من الاسباب.





ونوه إلى أنه وجد بعض الادوية مع زيادة المضاعفات مصابي فيروس كورونا يجب تعديل للأدوية، مشددا على ضرورة الاتباع الوسائل الصحية لمريض السكر ويكون حريص والبقاء في المنزل لان تعرضه للمرض يشكل خطورة كبيرة وممارسة الرياضة وتناول الخضراوات والفاكهة والفيتامينات لرفع المناعة.