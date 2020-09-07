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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب حث العاهل السعودي على التفاوض لحل الأزمة الخليجية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:44 ص
ترامب و العاهل السعودي
ترامب و العاهل السعودي
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شريف سيد
كشف البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي على التفاوض لحل الأزمة الخليجية. 

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أهمية اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بين الإمارات وإسرائيل.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحثا الزعيمان أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وتعهد خادم الحرمين الشريفين، بمواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، مؤكدًا حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.


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