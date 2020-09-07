من الصحراء.. جيهان خليل تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة

صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري علي حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

و ظهرت جيهان في الصورة في الصحراء بإطلاة ساحرة ارتدت فستان باللون الفيروزي مع شال باللون الأحمر مما جعل إطلالتها مميزه.

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يذكر أن آخر أعمال

، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.