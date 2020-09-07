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فن

من الصحراء.. جيهان خليل تخطف الأنظار عبر انستجرام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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ندى فكري
نشرت الفنانة جيهان خليل صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري علي حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


و ظهرت جيهان في الصورة في الصحراء بإطلاة ساحرة ارتدت فستان باللون الفيروزي مع شال باللون الأحمر مما جعل إطلالتها مميزه.


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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.
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