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فن

جيهان خليل تبرز جمال أنوثتها بصورة أبيض وأسود

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:19 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران



نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت جيهان خليل، من خلال الصور بالأبيض والأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

وظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

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@hasanamin86

A post shared by Jihane Khalil (@jihane_khalil) on

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