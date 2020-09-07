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محافظات

تحرير 2098 محضرًا تموينيا وضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكل الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.


فيما أكدت وكيل وزارة التموين أن الإدارات التموينية المختلفة خلال شهر اغسطس الماضى شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير ٢٠٩٨ محضرًا متنوعًا منها تحرير ١٤٠٦ محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.


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كما تم تحرير ٦٩٣ محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها ٤٢طن ملح طعام و٩٥٠ كيلو دقيق٨٢٪ و٣٥٠ كيلو دقيق ٧٢٪ و١٠ كرتونه زيت و١طن سكر و٤٠٠ كيلو صلصة و٨٠٠كيلو لحوم و٢٥٠ كيلو لحوم سودانى و١شيكارة ذرة صفراء و٧ شيكاره فول صويا.


وأضافت وكيلة وزارة التموين انه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٢ طن أسمنت و٥ شكاير ادوية و٥٠ قرص ادوية و٤ براميل زيت برافين و١٢٠ قطعة ملابس و٣٥ علبة سجاير.


فيما تستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كل الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

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