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اليوم.. محافظ البنك المركزي ضيف برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:07 ص
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن ضيف حلقة اليوم الأربعاء لبرنامجه «على مسئوليتى»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد».

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، سيحل ضيفا للبرنامج، وأنه سيتم الحديث خلال الحوار الخاص معه، في العديد من القضايا الهامة والتي تشغل بال المواطنين خلال الفتر الأخيرة وأوضاع الاقتصاد المصري، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأثنى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على أداء محافظ البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أنه يقوم بأداء جيد ومجهود كبير.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن محافظ البنك المركزي سيجيب على كافة الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين.
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