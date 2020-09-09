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مرأة

بدون جراحة أو عمليات تجميل.. 6 حيل تخلصك من السيلوليت

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
سيلوليت
سيلوليت
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لمياء الياسين
قت تصاب نحو 80٪ إلى 90٪ من النساء بـ السيلوليت في مرحلة ما من حياتهن، وعلى الرغم من وجود العديد من الأدوية والطرق لعلاج السيلوليت؛ إلا أنها كلها مزعجة ومكلفة، وأسهل طريقة؛ هي تناول  نظام غذائي  لـ حرق دهون صحي .


وإليك بعض الأطعمة التي قد تساعدك في مكافحة السيلوليت وتحرق الدهون، يقدمها موقع برايت سايد

1. البطيخ

يحتوي البطيخ على حوالي 91٪ من الماء  ويساعد تناول خلاصة عصير البطيخ لمدة 56 يومًا  فى فقدان كمية كبيرة من السيلوليت 

2. الشوكولاته الداكنة

 تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة  التى تساعد على التخلص من  السيلوليت والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتنشيط تدفق الدم .

3. الزعفران

للزعفران له خصائص مضادة للالتهابات قد تحسن الدورة الدموية وتحافظ على نمو الخلايا الدهنية و يعمل الزعفران على تدفق الدم ويجعل مما يجعل السيلوليت  أقل وضوحًا. كما أنه يزيد من قوة العضلات تحت الجلد .

4. التوت ..

مصدر كبير لمضادات الأكسدة المعروفة باسم  الأنثوسيانين كما يساعد  تناول التوت فى منع الدهون من التحول إلى الكولسترول و تحسن تدفق الدم وتعزيز السيلوليت و تحسين مظهر البشرة.

5. فلفل حراق

 ينشط آليات حرق الدهون في الجسم و يزيل السموم التي تتراكم في الخلايا الدهنية تحت الجلد وتسبب السيلوليت. قد يساعد في إعادة بناء الأنسجة السليمة مما يجعل الجلد يبدو أكثر نعومة

6. الثوم

 الثوم يزيد من تدفق الدم والدورة الدموية ويستخدم الثوم كعلاج فعال لعلاج السمنة، ويساهم أيضا في علاج الجلد و السيلوليت ومحاربة السيلوليت ".
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