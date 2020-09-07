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مرأة

نتائجها مضمونة.. وصفة تخسيس سريعة جدا بخل التفاح

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
تخسيس
تخسيس
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول خل التفاح لحرق الدهون وإنقاص الوزن بشكل كبير وتقليل محيط الخصر و دهون البطن إليك وصفات سريعه لإنقاص الوزن بخل التفاح يقدمها موقع "هيلث ".

أعشاب لتنحيف البطن

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

كيف تطبقين الوصفة 
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات السموم في الجسم. كما أنه يساعدك على الاسترخاء ويحسن الهضم والمناعة . خل التفاح مع الشاي الأخضر والعسل هو الوصفة المثالية لقمع الشهية وفقدان الوزن.

أعشاب لتخسيس الكرش

 إذا كنت ترغب في تسريع إنقاص الوزن إليك أعشاب لتخسيس الكرش ومكوناته وطريقة تطبيقه.

مكونات أعشاب لتخسيس الكرش

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة عسل
1 كوب ماء دافئ

كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش
أضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.

كما هو الحال مع معظم عوامل تعزيز فقدان الوزن ، فإن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا. اكتشف مقدار خل التفاح الذي يجب أن تتناوله لخسارة الوزن.
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