خلطة أعشاب للتخسيس وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع

كيف تطبقين الوصفة

يُضاف مسحوق القرفة إلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.

فائدة الوصفة .

لا يمكن تناول خل التفاح نيئًا بسبب مذاقه القوي وغير المرغوب فيه. تضيف القرفة نكهة لذيذة وحلوة للشراب. كما أنه يخفض مستويات السكر في الدم ، ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وله عدد كبير من الفوائد الرائعة الأخرى التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي لأي شخص .





أعشاب للتنحيف من العطار بخل التفاح وبذور الحلبة

مكونات وصفة أعشاب للتنحيف من العطار 1 ملعقة صغيرة خل التفاح 2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة 1 كوب ماء



كيف تطبقين الوصفة انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح. يقلب جيدا ويشرب.



طريقة تطبيق الوصفة

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح

