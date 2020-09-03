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مرأة

خلطة أعشاب للتخسيس وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
خلطة أعشاب للتخسيس
خلطة أعشاب للتخسيس
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لمياء الياسين
خلطة أعشاب للتخسيس سريعة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يمكنك تحضيرها من مطبخك فى ثوانٍ معدودة وبأقل تكلفة لحرق دهون البطن والأرداف ونحت قوامك فى لمح البصر إليك خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع وأعشاب للتنحيف من العطار وأعشاب لتخسيس الكرش لنسف الدهون العنيدة فى منطقة البطن والأرداف.
خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع

1. خل التفاح والقرفة

مكونات خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع

ملعقة صغيرة خل التفاح
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة 
يُضاف مسحوق القرفة إلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.
فائدة الوصفة .
لا يمكن تناول خل التفاح نيئًا بسبب مذاقه القوي وغير المرغوب فيه. تضيف القرفة نكهة لذيذة وحلوة للشراب. كما أنه يخفض مستويات السكر في الدم ، ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وله عدد كبير من الفوائد الرائعة الأخرى التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي لأي شخص .

أعشاب للتنحيف من العطار بخل التفاح وبذور الحلبة

مكونات وصفة أعشاب للتنحيف من العطار
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة 
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح

أعشاب لتنحيف البطن

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

كيف تطبقين الوصفة 
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات السموم في الجسم. كما أنه يساعدك على الاسترخاء ويحسن الهضم والمناعة . خل التفاح مع الشاي الأخضر والعسل هو الوصفة المثالية لقمع الشهية وفقدان الوزن

أعشاب لتخسيس الكرش

 إذا كنت ترغب في تسريع إنقاص الوزن إليك أعشاب لتخسيس الكرش ومكوناته وطريقة تطبيقه

مكونات أعشاب لتخسيس الكرش

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة عسل
1 كوب ماء دافئ

كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش
أضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.

كما هو الحال مع معظم عوامل تعزيز فقدان الوزن ، فإن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا. اكتشف مقدار خل التفاح الذي يجب أن تتناوله لخسارة الوزن.
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