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مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل لازانيا إيطالي في المنزل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:30 م
طريقة عمل لازانيا
طريقة عمل لازانيا إيطالي في المنزل
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هاجر هانئ
اللازانيا من الأطباق الإيطالية التي يعض تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ مما يدفع الكثير إلي تناولها في المطاعم، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل  لازانيا إيطالي في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير لازانيا إيطالي
لازانيا  شرائح
زيت زيتون 
فصوص ثوم 
لحمة مفرومة 
طماطم مفرومة 
بصل 
زبدة 
ملح وفلفل 
أوراق ريحان مفروم 
لبن 
دقيق 
جوزة الطيب 
كريمة 
جبنة بارميزان مبشورة 
ملح 

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طريقة تحضير لازانيا إيطالي
تعصيج اللحمة ثم يضاف ريحان مفروم وزبدة وثوم مفروم وطماطم

-للبشاميل يشوح دقيق في زبدة على النار حتى يغمق لونه
ثم يضاف لبن مع استمرار التقليب حتى يتقل القوام ويصبح كريمي
ثم تضاف كريمة ويتبل بفلفل أسود

توضع طبقة بشاميل فى قاع بيركس ثم طبقة شرائح لازانيا ثم طبقة خليط اللحمة وطبقة جبنة بارميزان وتغطى مرة أخرى بشرائح اللازانيا والبشاميل وجبنة بارميزان على الوجه
تدخل الفرن حتى تمام النضج

تقدم ساخنة
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