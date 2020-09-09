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مدبولي: الشقة الرسمية بعد عدة سنين سعرها سيكون مختلفا تماما عن سعر الشقة العشوائية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:44 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد على كل شاغل وحدات بالتقدم مفردا أو مجموعة لتقنين وضع المخالفة الموجودين عليه، ويمكن للمواطن أن يلقى الحمل على مالك العقار المسؤول وشاغل الشقة يرفض التقدم.

وأضاف، " مدبولي " خلال كلمته مذاعة اليوم على فضائية اكسترا نيوز، أن الشاغل بذلك يرفض فرصة ذهبية ، لأنه رفض أن يعظم من قيمة الشقة التي يسكن فيها ،منوهًا إلى ان  الشقة الرسمية بعد عدة سنين سعرها سيكون مختلف تماما عن سعر الشقة  العشوائية وغير رسمية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على وضع منظومة فى ميكنة كل إجراءات الدولة ليخرج  لكل شقه شهادة ويصبح هناك رقم قومى لكل العقارات المصرية،  ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من تلك المنظومة  تداول اى شقة او عقار بعد تطبيق ذلك النموذج الا اذا كان صادر له هذه الشهادة.

وتابع أنه لتداول العقارات والبيع والشراء لابد أن نسارع بمحاولة تقنين الوضع فى هذا الموضوع ، ومع كل ذاك ورغبه من الدولة وادراكها لتحقيق الهدف الصالح من القانون وهو وقف هذا النزيف الذي استمر لمدة 40 سنة والمخالفات الموجودة وجهنا اليوم لكل الإدارات المحلية واجهزة المدن الجديدة باستلام الطلبات التي يتقدم لها المواطن بغض النظر المستندات المكتملة أو لا ولكن.

وأكد أن المواطن سيشفع له عدد من المستندات الموجودة باللائحة القانونية حتى  مع عدم اكتمالها وتسليم للمواطن نموذج 3 و بمجرد الاستلام لنموذج 3 توقف تماما كل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد المخالفات من إجراءات هدم إيقاف أى أحكام وتجميدها.
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