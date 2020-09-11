AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رسومات طلبة كلية فنون تطبيقية حلوان تزين كورنيش طور سيناء الجديد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
أبدع طلاب وطالبات الفرقة الثالثة زجاج  كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في رسم لوحات فنية معبرة عن هوية جنوب سيناء في أول مشروع  تدريب عملي لهم على أرض الواقع .

وتم رسم جداريات  علي كورنيش طور سيناء الجديد الذي سوف يفتتح قريبا وذلك بناء علي دعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  وتكليف من الدكتور  ماجد نجم رئيس الجامعة  والدكتورة ميسون محمد قطب عميدة الكلية . 

واجتهد الطلاب لإبراز معالم جنوب سيناء في الجداريات  بكورنيش طور سيناء الجديد وحولوا المكان لمرسم كبير جذب الأنظار وأقبل عليهم سكان طور سيناء لمشاهدة  اللوحات  والرسم علي الجداريات . 

وقالت الطالبة سلمي خالد  الطالبة بالصف الثالث قسم الزجاج بكلية الفنون  التطبيقية  إن الجداريات معبرة  عن الفن السيناوي والفلكلور  البدوي   والطبيعية السيناوية الخلابة، مشيرة إلي أنها تتمني أن تنال  الجداريات إعجاب إهالي جنوب سيناء . 

وقال الطالب عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المشارك في المبادرة  إنه سعيد بالمشاركة في ذلك العمل الفني في جنوب سيناء  للمساهمة في تجميل مدينة طور سيناء . 
 
من جانبها اكدت الدكتورة  ريهام محمد بهاء استاذة قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية أن الجداريات عمل رائع للطلاب واجتهدوا فيه لإخراجه  في اجمل مصورة مشيرة إلي أنه تم الاهتمام برسم هوية جنوب سيناء من بحر وجبل واسماك وشهاب مرجانيه  ملونة  بالإضافة  صور معبرة عن المرآة السيناوية  والجمل   والادوات الموجودة  الموجودة في الطبيعة البدوية    
اقرا ايضا :

رسومات طلبة كلية فنون تطبيقية حلوان تزين كورنيش طور سيناء الجديد
رسومات طلبة كلية فنون تطبيقية حلوان تزين كورنيش طور سيناء الجديد
رسومات طلبة كلية فنون تطبيقية حلوان تزين كورنيش طور سيناء الجديد
رسومات طلبة كلية فنون تطبيقية حلوان تزين كورنيش طور سيناء الجديد
رسومات طلبة كلية فنون تطبيقية حلوان تزين كورنيش طور سيناء الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلكلور السيناوي.. مشروع لإحياء التراث البدوي بطور سيناء

كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء

مش بلد موظفين.. دعوات لفتح سياحة السفاري بطور سيناء

المزركش.. الثوب البدوي علامة مميزة في تراث سيناء ويعرف به الآنسة والمتزوجة

ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟

رسومات طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين طور سيناء

ترشيحاتنا

خلاص يا حبيبتي .. مي سليم تكشف عن أول رسالة تلقتها من عادل إمام.. فيديو

البطاطس بـ 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 11-9-2020

نشرة الرياضة .. تركي ال الشيخ يتغزل في الأهلي .. عدلي القيعي يهاجم رمضان صبحي

مراقب مباراة سموحة والزمالك يمنع كارتيرون من حضور المؤتمر الصحفي

للمتعافين من كورونا .. خبراء يكشفون عن مكان بالجسم يظل محتفظا بالفيروس رغم الشفاء

بطول مصر كلها .. مسؤول بالمجتمعات العمرانية: ممشى أهل مصر يضم جميع المحافظات وليست القاهرة فقط

AdvertisementS

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة

بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها