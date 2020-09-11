رسومات طلبة كلية فنون تطبيقية حلوان تزين كورنيش طور سيناء الجديد

أبدع طلاب وطالبات الفرقة الثالثة زجاج كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في رسم لوحات فنية معبرة عن هوية جنوب سيناء في أول مشروع تدريب عملي لهم على أرض الواقع .





وتم رسم جداريات علي كورنيش طور سيناء الجديد الذي سوف يفتتح قريبا وذلك بناء علي دعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتكليف من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون محمد قطب عميدة الكلية .





واجتهد الطلاب لإبراز معالم جنوب سيناء في الجداريات بكورنيش طور سيناء الجديد وحولوا المكان لمرسم كبير جذب الأنظار وأقبل عليهم سكان طور سيناء لمشاهدة اللوحات والرسم علي الجداريات .





وقالت الطالبة سلمي خالد الطالبة بالصف الثالث قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية إن الجداريات معبرة عن الفن السيناوي والفلكلور البدوي والطبيعية السيناوية الخلابة، مشيرة إلي أنها تتمني أن تنال الجداريات إعجاب إهالي جنوب سيناء .





وقال الطالب عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المشارك في المبادرة إنه سعيد بالمشاركة في ذلك العمل الفني في جنوب سيناء للمساهمة في تجميل مدينة طور سيناء .

من جانبها اكدت الدكتورة ريهام محمد بهاء استاذة قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية أن الجداريات عمل رائع للطلاب واجتهدوا فيه لإخراجه في اجمل مصورة مشيرة إلي أنه تم الاهتمام برسم هوية جنوب سيناء من بحر وجبل واسماك وشهاب مرجانيه ملونة بالإضافة صور معبرة عن المرآة السيناوية والجمل والادوات الموجودة الموجودة في الطبيعة البدوية

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