جوردن رامزى أجل زيارته.. وفد ناشيونال جيوجرافيك يغادر جنوب سيناء بعد جولة سياحية

أكد عبد الحميد عزب مدير عام مجمع الإعلام ومسئول المركز الصحفي للمراسلين الاجانب بجنوب سيناء انه تقرر أرجاء زيارة وفد شركة الإنتاج الأمريكية " ناشيونال جيوجرافيك " نظرا لتاجيل زيارة الشيف البريطاني العالمي غوردن رامزي الي مصر.





واوضح مسؤول المركز الاعلامي بجنوب سيناء إن وفد الشركة الامريكية قام بزيارة سياحية ترفيهية فقط بمدينتي دهب وسانت كاترين للتعرف علي اهم المعالم السياحية التي تشتهر بها المدن.





وأشار مسؤول مركز الإعلام إلى أن زيارة الوفد ليست رسمية للاعداد للبرنامج او ما يتعلق به، واضاف إن الوفد غادر بالفعل المحافظة بعد قضاء جولة سياحية ترفيهية مشيدا بجمال الطبيعة وتعدد المقاصد السياحية بجنوب سيناء

اقرا ايضا :



