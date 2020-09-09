أجنبي يضرب موظفة سعودية.. أول تعليق من حكومة المملكة على الفيديو المتداول عن الواقعة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بيانا للتعليق على اعتداء أحد الأشخاص، على موظفة سعودية في أحد المطاعم بالمملكة.





وقالت الوزارة، في بيانها ، إنه إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقًا من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقًا للإجراءات الرسمية للنظام.





وكان عدد من المغردين، قد دشنوا هاشتاج "أجنبي يضرب موظفة سعودية" حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي ، شخصًا ، وهو يصرخ في وجه امرأة أثناء العمل، ويلوح بيده تجاهها؛ كأنه يعتدي عليها.





وتصدر الهاشتاج قائمة تريند- الأكثر تفاعلًا- في موقع تويتر بالسعودية؛ حيث أكد مغردون أن الشخص الذي ظهر في المقطع ، أجنبي الجنسية، وكان يعتدي على موظفة سعودية.



