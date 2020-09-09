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أخبار العالم

ميركل تثمن جهود السعودية في إدارة اجتماعات مجموعة العشرين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:14 م
سلمان وميركل
سلمان وميركل
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محمود نوفل
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اتصالًا هاتفيًا ، اليوم، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث بحثا الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.


من جهتها، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.


وفي سياق متصل أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم ، بالرئيس الصيني، شي جين بينغ حيث بحثا ، خلال الاتصال الهاتفي، جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها بالعام الجاري برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.


وألمح خادم الحرمين الشريفين، إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.


ومن جانبه هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.


كما جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.     
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