كنا قد اقتربنا من الإفلاس.. أحمد موسى: طارق عامر قاد البنك المركزي في ظرف صعب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طارق عامر قاد البنك المركزي في ظرف صعب للغاية، وكانت لدينا مشاكل ضخمة وهائلة في البنك المركزي .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كانت لدينا مشاكل هائلة واقتربنا من مرحلة الإفلاس".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محافظ البنك المركزي وضع استراتيجية وغيَّر الوضع بشكل إيجابي في البنك المركزي".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لماذا جاء طارق عامر محافظا للبنك المركزي؟، أسئلة كثيرة سنوجهها إلى محافظ البنك المركزي، ضيف حلقة اليوم ".
واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "الكثير من الملفات المهمة التي سيتم طرحها على طارق عامر، ومنها كيفية مواجهة مصر للحرب الاقتصادية، والقضاء على أهل الشر الذين حاولوا تدمير الاقتصاد المصري".