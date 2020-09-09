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كنا قد اقتربنا من الإفلاس.. أحمد موسى: طارق عامر قاد البنك المركزي في ظرف صعب.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:26 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن طارق عامر قاد البنك المركزي في ظرف صعب للغاية، وكانت لدينا مشاكل ضخمة وهائلة في البنك المركزي . 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كانت لدينا مشاكل هائلة واقتربنا من مرحلة الإفلاس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محافظ البنك المركزي وضع استراتيجية وغيَّر الوضع بشكل إيجابي في البنك المركزي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لماذا جاء طارق عامر محافظا للبنك المركزي؟، أسئلة كثيرة سنوجهها إلى محافظ البنك المركزي، ضيف حلقة اليوم ".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "الكثير من الملفات المهمة التي سيتم طرحها على طارق عامر، ومنها كيفية مواجهة مصر للحرب الاقتصادية، والقضاء على أهل الشر الذين حاولوا تدمير الاقتصاد المصري".
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