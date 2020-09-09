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متحدث الوزراء: لا صحة لمدة فترة التصالح لشهرين بعد 30 سبتمبر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:34 م
نادر سعد
نادر سعد
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عادل نصار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مازال أمام المواطن المصرى متسع من الوقت للتقدم إلى التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "سعد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا صحة لمدة فترة التصالح لمدة شهرين كما يعتقد البعض، وتابع:"مهلة الشهرين التي تحدث عنها رئيس الحكومة خلال مؤتمر اليوم معنية باستكمال الأوراق بعد أن يكون الشخص تقدم للتصالح ولكنه لم يستوف باقى الأوراق".


وأكمل المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل وتحتاج وقتا فى حال فقدان أى منها واستخراج بدل فاقد لها، ولذلك تم تسهيل ذلك على المواطنين اليوم بأن يتقدموا للتصالح بما معهم من أوراق و يستكملوا الأوراق المتبقية فى غضون شهرين من بعد 30 سبتمبر".

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