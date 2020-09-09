متحدث الوزراء: لا صحة لمدة فترة التصالح لشهرين بعد 30 سبتمبر

، أنه مازال أمام المواطن المصرى متسع من الوقت للتقدم إلى التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الجاري.

المستشار

، المتحدث باسم مجلس

الوزراء

،

أن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل وتحتاج وقتا فى حال فقدان أى منها واستخراج بدل فاقد لها، ولذلك تم تسهيل ذلك على المواطنين اليوم بأن يتقدموا للتصالح بما معهم من أوراق و يستكملوا الأوراق المتبقية فى غضون شهرين من بعد 30 سبتمبر".

وأكمل