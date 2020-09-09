خلال الـ48 ساعة المقبلة.. متحدث الوزراء: سنصل إلى مليون طلب تصالح

كشف المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، عن أنه فى غضون الـ48 ساعة المقبلة، سوف يصل عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلى مليون طلب تصالح، مشيرًا إلى أنه قبل 10 أيام من الآن بلغت الطلبات 800 ألف ، وتابع:"خلال أيام قليلة سنكسر مليون طلب وسنعلن عن ذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة سنصل لذلك". الوزراء









وأضاف "سعد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك تقديرات بحجم المخالفات تقول بأنها 3 مليون مخالفة، من بينها مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل التعدى على أراضى الدولة أو حرم نهر النيل، وغيرها ممن تضمنها القانون.





وتابع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه :"أى كانت أعداد المخالفات بعد 30 سبتمبر سيتم تطبيق القانون عليها".





وأضاف أن المواطن الذى يمتلك وحدة مخالفة وغير قادر على سداد جدية التصالح،أخطأ خطأ كبير جدًا ، وتابع:"لأنه لم يتوجه إلى الوحدة المحلية لمعرفة هل هذا العقار قانونى أم مخالف وهل الوحدة التى سيشتريها مرخصة أم لا ".









وتابع:"مهلة الشهرين التي تحدث عنها رئيس الحكومة خلال مؤتمر اليوم معنية باستكمال الأوراق بعد أن يكون الشخص تقدم للتصالح ولكنه لم يستوفى باقى الأوراق".









وأكمل أن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل وتحتاج وقت فى حال فقدان أى منها واستخراج بدل فاقد لها، ولذلك تم تسهيل ذلك على المواطنين اليوم بأن يتقدموا للتصالح بما معهم من أوراق و يستكملوا الأوراق المتبقية فى غضون شهرين من بعد 30 سبتمبر".



